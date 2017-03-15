دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حاز مطار شانغي في سنغافورة للعام الخامس على التوالي على لقب "أفضل مطار في العالم" خلال حفل جوائز سكاي تراكس السنوي العالمي للمطارات.

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ويتميز المطار الممتد عبر ثلاثة مباني بخدمات رفاهية وراحة مطلقة، مثل صالات السينما التي تعرض أحدث الأفلام مجاناً، وبركة سباحة على السطح وحديقة فراشات، ومبنى رابع من المتوقع افتتاحه في آخر العام 2017.

وقد جاء في المركز الثاني على القائمة، مطار طوكيو هانيدا الدولي، وتبعه في المركز الثالث مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية.

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ولم تغب المطارات في الشرق الأوسط عن القائمة، إذ احتل مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، المركز السادس، ضمن القائمة.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأفضل 10 مطارات حول العالم بحسب تقييم سكاي تراكس السنوي العالمي للمطارات:

1. مطار شانغي سنغافورة

2. مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان

3. مطار إنتشون الدولي في سيؤول، كوريا الجنوبية

4. مطار ميونيخ في ألمانيا

5. مطار هونغ كونغ الدولي

6. مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر

7. مطار تشوبو سنترير ناغويا في اليابان

8. مطار زيوريخ في سويسرا

9. مطار لندن هيثرو في بريطانيا

10. مطار فرانكفورت في ألمانيا

