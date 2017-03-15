دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حاز جواز السفر الإماراتي على المرتبة الأولى خليجياً للعام الثالث على التوالي والمرتبة الـ 38 عالمياً، مع حرية الدخول إلى 121 دولة بدون تأشيرة، من ضمنها دول منطقة الشنغن، بحسب مؤشر قيود التأشيرات السنوي لشركة "هينلي وشركاءه" المختصة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة.
جواز السفر الإماراتي الأقوى خليجياً.. ما هو ترتيب جواز سفرك؟
ما هو ترتيب قوة جواز سفرك في العالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
1:44
تعرف إلى أفضل وأسوأ جوازات السفر حول العالم بحسب مؤشر قيود التأشيرات.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.