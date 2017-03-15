دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حاز جواز السفر الإماراتي على المرتبة الأولى خليجياً للعام الثالث على التوالي والمرتبة الـ 38 عالمياً، مع حرية الدخول إلى 121 دولة بدون تأشيرة، من ضمنها دول منطقة الشنغن، بحسب مؤشر قيود التأشيرات السنوي لشركة "هينلي وشركاءه" المختصة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة.