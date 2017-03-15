جواز السفر الإماراتي الأقوى خليجياً.. ما هو ترتيب جواز سفرك؟

ما هو ترتيب قوة جواز سفرك في العالم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
الإمارات العربية المتحدةالسعوديةالكويتألمانيا
1:44

تعرف إلى أفضل وأسوأ جوازات السفر حول العالم بحسب مؤشر قيود التأشيرات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حاز جواز السفر الإماراتي على المرتبة الأولى خليجياً للعام الثالث على التوالي والمرتبة الـ 38 عالمياً، مع حرية الدخول إلى 121 دولة بدون تأشيرة، من ضمنها دول منطقة الشنغن، بحسب مؤشر قيود التأشيرات السنوي لشركة "هينلي وشركاءه" المختصة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة.

الإمارات العربية المتحدةالسعوديةالكويتألمانيا