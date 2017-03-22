أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحطمت طائرة ركاب في مطار واو في دولة جنوب السودان لدى هبوطها على المدرج وكان على متنها 49 شخصا تمكن جميعهم من النجاة بأعجوبة.