شاهد.. لحظة تحطم طائرة ركاب واشتعال النيران فيها لدى هبوطها

تحطم طائرة واشتعال النيران فيها لدى هبوطها

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
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اشتعلت النيران في الطائرة بعد أن اصطدم جناحها الأيمن في سيارة قرب المدرج

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحطمت طائرة ركاب في مطار واو في دولة جنوب السودان لدى هبوطها على المدرج وكان على متنها 49 شخصا تمكن جميعهم من النجاة بأعجوبة.

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