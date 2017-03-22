أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحطمت طائرة ركاب في مطار واو في دولة جنوب السودان لدى هبوطها على المدرج وكان على متنها 49 شخصا تمكن جميعهم من النجاة بأعجوبة.
شاهد.. لحظة تحطم طائرة ركاب واشتعال النيران فيها لدى هبوطها
تحطم طائرة واشتعال النيران فيها لدى هبوطها
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
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اشتعلت النيران في الطائرة بعد أن اصطدم جناحها الأيمن في سيارة قرب المدرج
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