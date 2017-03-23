دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُقيم في استاد الملك فهد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعراض "مونستر جام" الترفيهي لـ"الشاحنات المتوحشة" التي تقوم بتدمير عدد كبير من السيارات الصغيرة، إلى جانب مناورات تستعرض مهارات السائقين.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأن "مونستر جام" هو "أول عرض من نوعه" في السعودية، وذكرت صحيفة "عكاظ" أن العرض يتضمن "قيام 8 سائقين بقيادة شاحنات بوزن 5 أطنان وبارتفاع 4 أمتار وتولد قوة جبارة تصل إلى 2000 حصان وتصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة. كما يمكن لهذه الشاحنات القفز لمسافات تصل إلى 40 متراً، وهي مسافة تعادل أكثر من 14 سيارة متلاصقة إلى جانب بعضها، إضافة إلى الارتفاع لعلو يصل إلى 10 أمتار."

ونُظمت هذه الفعالية بدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية. ونشر حساب "روزنامة الترفيه" الرسمي الذي ينقل معلومات الأنشطة الترفيهية في السعودية، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه في الدولة، عدة مقاطع فيديو تُظهر مقاطع من استعراضات الشاحنات الضخمة.

أكيد عشت لحظات غير مع #مونسترجام 😍

شاركنا بصورة📸 أو فيديو🎥 من تصويرك pic.twitter.com/mkd4zi689a — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) March 20, 2017