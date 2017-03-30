دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل لو أن وظيفتك تتطلب منك السفر حول العالم لمدة ثلاثة أشهر، والمكوث في بعض المنازل الأكثر رفاهية، براتب 10 آلاف دولار أمريكي شهرياً.. هل توقع على عقد عمل كذلك؟

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لا تستغرب! هذه ليست وظيفة من الخيال.. بل وظيفة تستطيع التقديم عليها حالياً في الحياة الواقعية!

وتقوم شركة "3rd Home" بالبحث عن "موظف" يلبي طلبات الوظيفة الصعبة، والتي ترتكز على السفر حول العالم على مدى ثلاثة أشهر، للإقامة في المنازل الفاخرة، وتقييم تجربته، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.

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وستكون الرحلة مدفوعة التكاليف كلياً، من حجوزات تذاكر الرحلات، إلى متطلبات العيش أثناء الرحلة، في مقابل راتب شهري تبلغ قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، ويتمكن الشخص الذي يقدم على الوظيفة من اصطحاب شخصاً واحداً معه.

وقد نشرت الشركة إعلان الوظيفة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة الإعلان بمؤهلات التقديم على الوظيفة، والتي تتضمن: توفر جواز سفر، وتأشيرات سفر صالحة، ورخصة قيادة، وعدم الخوف من الطيران، وسجل جنائي نظيف، والقدرة على تحمل السفر.

كما ينبغي على المتقدم للوظيفة بأن يجيد اللغة الإنجليزية، ويتمتع بقدرة عالية لاستيعاب وتقدير تجارب الرفاهية والفخامة، ومشاركة هذه التجارب مع الناس عامة عن طريق التدوين والكتابة والتقاط الصور والفيديوهات، ونشرها بمهنية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب على المتقدم أن لا يقل عمره عن الـ18 عاماً، وأن يتمكن من السفر ما بين أواخر الصيف والربيع لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال تصوير مقطع فيديو، مدته دقيقة واحدة، يشرح فيه الشخص مؤهلاته للحصول على "أفضل وظيفة في العالم."

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وتستمر الشركة بتلقي طلبات العمل حتى الـ30 من مارس/أيار لهذا العام.