نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل يمكن لروبوتات متطوّرة أن تجول حدائق ديزني الترفيهية قريباً؟ يبدو وأن هذا المنظر سيتحقق عما قريب.

إذ حصلت شركة "ديزني" على براءة اختراع لنموذج عن "humanoid robot" أو "الروبوت البشري" الذي صمّم "للتواصل الرقيق و/أو التفاعل مع الإنسان،" وفقاً لطلب الحصول على الموافقة لبراءة الاختراع الصادر عن الشركة.

وأضافت "ديزني" بالطلب إن الروبوت سيصمّم لأن يكون "ناعماً ومتيناً" بالوقت ذاته.

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وأشارت الشركة بالطلب أيضاً إلى أنها أنتجت "روبوتاً بحجم الدمى الصغيرة" مشابهاً للبشر، وأنها صنّعته باستخدام مادة ناعمة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ومن المرجّح أن يتّخذ هيئة إحدى الشخصيات الشهيرة في "ديزني".

ورفضت الشركة تقديم المزيد من التفاصيل والتعليق على هذا النموذج، ولم تفصح عن التوقيت الذي يتوقع أن تطلق فيه هذه الروبوتات في حدائقها الترفيهية.