دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم كونها ساحة ساخنة لأقسى النزاعات والانقسامات في العالم، إلا أنها لا تزال جميلة وهادئة من الفضاء: هي منطقة الشرق الأوسط.

وبعواصمها المتلألأة ليلاً، والتي تتصل "بخطوط" من النور بالمدن والدول متناسية الحدود، وبمدنها التي تزين سواحل الخليج العربي والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وتضاريسها التي احتضنت أقدم كنوز وحضارات البشرية، تبقى منطقتنا مفترق الطرق بين ثلاث قارات، وإحدى أجمل وأغنى المناطق للنظر إليها من الفضاء.

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وشاركت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) شبكتنا بعض الصور لمناطق ومدن مختلفة في الشرق الأوسط. وتتطلعون عليها في المعرض أعلاه: (اضغط على الصور لقراءة المزيد)