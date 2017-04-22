أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتذرت شركة الطيران الأمريكية (أمريكان أيرلاينز)، معلنة عن فتح تحقيق، بعد وقوع مشاجرة على متن طائرة تابعة لها كانت متوجهة إلى دالاس.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال شاهد عيان إن الأمر بدأ عندما كاد مضيف طيران أن يضرب طفلاً بعربة، ليقوم أحد المسافرين بمواجهة موظف شركة الطيران، بينما كان الطفل وأمه يبكيان.

وأعادت الواقعة للأذهان حادثة جر أحد الركاب بعنف على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد أيرلاينز" الأمريكية.

ولا يظهر في الفيديو ما زعمه شاهد العيان، لكن يبدو جلياً في الفيديو المشادة الكلامية بين مضيف الطائرة وأحد المسافرين على متن الرحلة. وقال المضيف للمسافر: "امض قدماً واضربني" مضيفاً: "أنت لا تعرف القصة"، ليرد عليه المسافر إن القصة لا تهم، فلا يوجد أحد يقدم على ضرب أطفال على أية حال.

واعتذرت أمريكان أيرلاينز عن الحادثة في بيان لها، قائلة "نحن آسفون جداً للألم الذي تسببنا به للمسافرة وعائلتها وأي زبائن تأثروا بالحادثة… تصرفات موظفنا التي التقطت لا تعكس الصبر أو العطف، وهي قيم مهمة لخدمة العملاء. باختصار، لقد خبا ظننا من هذه التصرفات."