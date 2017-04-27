أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسافر على متن طائرة تابعة لخطوط دلتا الأمريكية إنه طرد من طائرة بعد استخدامه الحمام عندما كانت الطائرة تنتظر على المدرج قبل الإقلاع في أتلانتا.