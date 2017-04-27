بالفيديو: طرد رجل من طائرة أمريكية لأنه.. "استخدم الحمام"!

طرد رجل من طائرة لأنه.. "استخدم الحمام"!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ33 دقيقة.
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قال مسافر على متن طائرة "دلتا" إنه طرد من الطائرة لاستخدامه الحمام.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسافر على متن طائرة تابعة لخطوط دلتا الأمريكية إنه طرد من طائرة بعد استخدامه الحمام عندما كانت الطائرة تنتظر على المدرج قبل الإقلاع في أتلانتا.