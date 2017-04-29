أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن اضطررت يوماً إلى استخدام دورة مياه عامة في نيويورك بالولايات المتحدة، حاوِل أن تلقي نظرة على حديقة "برايانت"، حيث أجريت عمليات ترميم على دورات مياهها بكلفة 300 ألف دولار أمريكي!