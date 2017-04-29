أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن اضطررت يوماً إلى استخدام دورة مياه عامة في نيويورك بالولايات المتحدة، حاوِل أن تلقي نظرة على حديقة "برايانت"، حيث أجريت عمليات ترميم على دورات مياهها بكلفة 300 ألف دولار أمريكي!
جولة بأرقى حمّامات نيويورك العامة بعد عمليات ترميم تكلفت 300 ألف دولار
جولة بأرقى حمّامات نيويورك العامة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
1:00
أكثر حمّامات نيويورك العامة رقيّاً تحظى بعمليات ترميم جذرية
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