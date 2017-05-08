(CNN)-- نبيل موسى هو أول "حارس مياه" في العراق والشرق الأوسط. مهمته هي حماية نهر دجلة، وخصوصاً الجزء العلوي منه، ليكون صالحاً للسباحة وصيد الأسماك والشرب.

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