(CNN)-- نبيل موسى هو أول "حارس مياه" في العراق والشرق الأوسط. مهمته هي حماية نهر دجلة، وخصوصاً الجزء العلوي منه، ليكون صالحاً للسباحة وصيد الأسماك والشرب.
حارس المياه هذا.. يحمي “شريان الحياة في العراق”
حارس المياه هذا.يحمي “شريان الحياة في العراق”
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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كيف سيساعد "حارس المياه" في حماية نهر دجلة في العراق؟
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