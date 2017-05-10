شاهد.. عراك عنيف بين ركاب طائرة أمريكية

شاهد.. عراك عنيف بين ركاب طائرة أمريكية

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 10 مايو/أيار 2017; 07:24 (GMT +0400).
طائراتحوادثأمريكا
0:46

الرحلة كانت متوقفة بشكل مؤقت في مدينة بربانك عندما التقط أحد الركاب هذا الفيديو.

(CNN)-- اندلع عراك عنيف بين عدد من الركاب على متن رحلة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.
 

طائراتحوادثأمريكا