(CNN)-- اندلع عراك عنيف بين عدد من الركاب على متن رحلة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.
شاهد.. عراك عنيف بين ركاب طائرة أمريكية
شاهد.. عراك عنيف بين ركاب طائرة أمريكية
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 10 مايو/أيار 2017; 07:24 (GMT +0400).
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الرحلة كانت متوقفة بشكل مؤقت في مدينة بربانك عندما التقط أحد الركاب هذا الفيديو.
(CNN)-- اندلع عراك عنيف بين عدد من الركاب على متن رحلة تابعة لخطوط ساوث ويست الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.
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