أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سافر عروسان من كاليفورنيا بصحبة مصورهم الخاص إلى قمة إفرست لالتقاط واحدة من أكثر حفلات الزفاف بطولة على مر التاريخ، حيث تبادل العروسان وعود الزواج والخواتم على أحد جوانب قمة جبل إيفرست.