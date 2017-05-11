عروسان يحتفلان بزفافهما فوق أعلى جبل بالعالم

عروسان يحتفلان بزفافهما فوق أعلى جبل بالعالم

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 11 مايو/أيار 2017; 08:20 (GMT +0400).
زواج وطلاقغرائبقمة إيفرست
1:10

رغم درجات الحرارة المنخفضة التي قاربت الصفر والرياح العاتية، حظي العروسان بلحظات مذهلة لا تنسى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سافر عروسان من كاليفورنيا بصحبة مصورهم الخاص إلى قمة إفرست لالتقاط واحدة من أكثر حفلات الزفاف بطولة على مر التاريخ، حيث تبادل العروسان وعود الزواج والخواتم على أحد جوانب قمة جبل إيفرست.

زواج وطلاقغرائبقمة إيفرست