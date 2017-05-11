أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سافر عروسان من كاليفورنيا بصحبة مصورهم الخاص إلى قمة إفرست لالتقاط واحدة من أكثر حفلات الزفاف بطولة على مر التاريخ، حيث تبادل العروسان وعود الزواج والخواتم على أحد جوانب قمة جبل إيفرست.
عروسان يحتفلان بزفافهما فوق أعلى جبل بالعالم
عروسان يحتفلان بزفافهما فوق أعلى جبل بالعالم
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 11 مايو/أيار 2017; 08:20 (GMT +0400).
1:10
رغم درجات الحرارة المنخفضة التي قاربت الصفر والرياح العاتية، حظي العروسان بلحظات مذهلة لا تنسى
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.