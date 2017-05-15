دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت إمارة دبي الأحد عن تفاصيل مشروع سياحي ترفيهي عملاق جديد بتكلفة تقدر بـ 6.5 مليار درهم أطلق عليه إسم "مرسى العرب"، ستنفذه "دبي القابضة" على شاطئ جميرا في دبي وعلى مقربة من موقع "برج العرب."

وقد اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مجسم المشروع الذي يمتد على مساحة تصل إلى 4 ملايين قدم مربعة، قائلا إنه حلقة في سلسلة طويلة من المشاريع التنموية التي تدخل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد ورفده بمصادر دخل جديدة لاتنضب مادامت الحياة مستمرة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

"مرسى العرب" مشروع ضخم ومرافق عالمية ترسّخ مكانة "مجموعة جميرا" ودورها في تحويل #دبي إلى وجهة سياحية عالمية pic.twitter.com/2hWFp9buqb — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 14, 2017

وأوضح عبدالله أحمد الحباي، رئيس دبي القابضة أن مجموعة جميرا ستقدم من خلال هذا المشروع منتجعا عائليا بمرافق عالمية متكاملة تتميز بخدمات فندقية إضافية إلى جانب الفنادق التابعة للمجموعة وأبرزها برج العرب وفندق جميرا بيتش وفندق جميرا النسيم وفندق جميرا مينا السلام وفندق جميرا القصر وفندق جميرا دار المضيف .

ويتألف المشروع الجديد "مرسى العرب" من فندق عائلي جديد و "وايلد وادي" والتي سيضاف إليها جولات وألعاب مائية جديدة وخيارات ترفيهية غير مسبوقة ويضم كذلك مجمع مساحات مكتبية للشركات العالمية ومركزا ضخما للمؤتمرات متعدد الاستخدامات ومركزا للتسوق تصل مساحته إلى مايزيد عن عشرين ألف متر مربع ومطاعم ومقاه متنوعة.

ويضم " مرسى العرب " كذلك 300 شقة سكنية مطلة على مياه الخليج إلى جانب 140 فيلا فاخرة مبنية على أرض جزيرة جديدة، فيها أيضا " فندق بوتيك " مجهز بمرافق خدمية وترفيهية فاخرة، ومرافق أخرى من بينها ممرات للمشاة ومسار للمشي والرياضة ومضمار للدراجات الهوائية وأحواض سباحة .

ولخص عبدالله الحباي مكونات المشروع خلال الشرح الذي قدمه أمام حاكم دبي وأهمها جزيرتان اصطناعيتان وتضمان أربعة فنادق بسعة 2400 غرفة فندقية و " وايلد وادي " وحديقة مائية و " سيرك دوسوليه " ومتحف اللؤلؤ و 40 فيلا فاخرة و 300 شقة سكنية وستة أبراج مكتبية ومنفذ للتجزئة والمطاعم عددها 400 محل ومطعم ومركزا للمؤتمرات والأفراح وناد لليخوت ومرسى خاص لليخوت وغير ذلك.