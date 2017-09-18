بتقنية 360 درجة.. سافر إلى أرض أشجار دم العنقاء سقطرى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ربما لم تسمع أبداً عن سقطرى، الأرخبيل الصغير في بحر العرب، ولكن من الصعب أن تنساها. زُر هذه الجزيرة الخاصة التي تتضمن عدداً مذهلاً من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.