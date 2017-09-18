بتقنية 360 درجة.. سافر إلى أرض أشجار دم العنقاء سقطرى

بتقنية 360 درجة.. سافر إلى سقطرى

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
اليمنغرائبالمحيط الهندي
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ربما لم تسمع أبداً عن سقطرى، الأرخبيل الصغير في بحر العرب، ولكن من الصعب أن تنساها. زُر هذه الجزيرة الخاصة التي تتضمن عدداً مذهلاً من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

اليمنغرائبالمحيط الهندي
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