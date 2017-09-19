طيران "الاتحاد" تُطلق فيديو لارشادات السلامة..يتخطى المألوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا ليس عرض أزياء تقليدي... بل عرض لإرشادات السلامة التي يتلقاها الركاب قبل رحلات الطيران! نظمته شركة الاتحاد للطيران بالتعاون مع مصمم الأزياء جوليان ماكدونالد، وعرضته في فيلم على هامش فعّاليات أسبوع نيويورك للموضة.