تعرف إلى أول سائقتي سباق إماراتيتين

تعرف إلى أول سائقتي سباق إماراتيتين

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 03:43 (GMT +0400).
الإمارات العربية المتحدةدبيسباقاتسيارات
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هاتان الفتاتان تكسران الحواجز أمام النساء في سباقات الكارتينغ (سباقات السيارات الصغيرة).

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن ألهمهما والدهما سائق السباقات المحترف خالد القبيسي، قررت الشقيقتان آمنة وحمدة القبيسي خوض تجربة التنافس في سباقات السيارات الصغيرة. وبعمر السابعة عشر والخمسة عشر، حققت الشقيقتان بطولات وألقاب مختلفة.

الإمارات العربية المتحدةدبيسباقاتسيارات