تعرف إلى أول سائقتي سباق إماراتيتين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن ألهمهما والدهما سائق السباقات المحترف خالد القبيسي، قررت الشقيقتان آمنة وحمدة القبيسي خوض تجربة التنافس في سباقات السيارات الصغيرة. وبعمر السابعة عشر والخمسة عشر، حققت الشقيقتان بطولات وألقاب مختلفة.