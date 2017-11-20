(CNN) -- جولة في قرية ميغالايا، شمال شرقي الهند، التي تشتهر بالغيوم والجسور المصنوعة من الجذور الحية.
ماذا يعني اسم هذه القرية الهندية بالسنسكريتية؟
ما يعني اسم هذه القرية الهندية بالسنسكريتية؟
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:06 (GMT +0400).
2:35
يمكنك بمجرد النظر خارجاً رؤية الغيوم في هذه القرية الهندية.
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