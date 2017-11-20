ماذا يعني اسم هذه القرية الهندية بالسنسكريتية؟

ما يعني اسم هذه القرية الهندية بالسنسكريتية؟

سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:06 (GMT +0400).
الهندظواهر طبيعية
2:35

يمكنك بمجرد النظر خارجاً رؤية الغيوم في هذه القرية الهندية.

(CNN) -- جولة في قرية ميغالايا، شمال شرقي الهند، التي تشتهر بالغيوم والجسور المصنوعة من الجذور الحية.

الهندظواهر طبيعية