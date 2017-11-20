دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي يزور جناح الدرجة الأولى في طائرة بوينغ 777 الجديدة لطيران الإمارات. حيث يعرض تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، مميزات الجناح الجديد. تتضمن الطائرات لأول مرة في تاريخ الطيران نوافذ افتراضية في الأجنحة الوسطى تسمح للركاب برؤية المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي.
محمد بن راشد يجرب جناح الدرجة الأولى الجديد بطيران الإمارات
الشيخ محمد بجناح الدرجة الأولى بخطوط الامارات
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و56 دقيقة.
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شاهد حاكم دبي وهو يجرب جناح الدرجة الأولى الجديد لطيران الإمارات!
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