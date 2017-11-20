محمد بن راشد يجرب جناح الدرجة الأولى الجديد بطيران الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي يزور جناح الدرجة الأولى في طائرة بوينغ 777 الجديدة لطيران الإمارات. حيث يعرض تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، مميزات الجناح الجديد. تتضمن الطائرات لأول مرة في تاريخ الطيران نوافذ افتراضية في الأجنحة الوسطى تسمح للركاب برؤية المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي.