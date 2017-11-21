شاهد.. هذه "عجائب" المراحيض في اليابان

شاهد.. هذه "عجائب" المراحيض في اليابان

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 03:17 (GMT +0400).
اليابانعلوم وتكنولوجياابتكاراتتصاميمغرائب
1:18

إذا ذهبت يوماً إلى اليابان فمن الأرجح أنك رأيت المراحيض المتطورة هناك.

(CNN)-- قدمت شركة TOTO المرحاض الشهير الخاص بها في عام 1980، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المراحيض في اليابان مزودة بتقنية عالية، فهناك لوحات وأزرار يمكنها التحكم بكل وظائف المرحاض مثل تشغيل الموسيقى أو مقطوعات تخفف من الأصوات المحرجة.

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