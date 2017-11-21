شاهد.. هذه "عجائب" المراحيض في اليابان

(CNN)-- قدمت شركة TOTO المرحاض الشهير الخاص بها في عام 1980، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المراحيض في اليابان مزودة بتقنية عالية، فهناك لوحات وأزرار يمكنها التحكم بكل وظائف المرحاض مثل تشغيل الموسيقى أو مقطوعات تخفف من الأصوات المحرجة.