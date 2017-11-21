رئيس “السياحة السعودية”: جاهزون لتسهيل قدوم السياح

رئيس “السياحة السعودية”: سنسهّل قدوم السياح

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:58 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةأسواق الشرق الأوسط
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رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية يتحدث مع شبكتنا عن مستقبل السياحة في المملكة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يتحدث مع CNN، الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، عن وضع السياحة في المملكة ومستقبلها والأهداف التي يسعون إليها.

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