رئيس “السياحة السعودية”: جاهزون لتسهيل قدوم السياح

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يتحدث مع CNN، الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، عن وضع السياحة في المملكة ومستقبلها والأهداف التي يسعون إليها.