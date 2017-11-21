أحدث ضيوف البيت الأبيض.. ديوك رومية تنزل في فندق فاخر وتنتظر العفو الرئاسي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل البيت الأبيض ضيفين استثنائيين يوم أمس، ليسا شبيهين بضيوف المقر الرئاسي الأمريكي الاعتياديين..فـ"درامستيك" و"ويشبون" وأقربائهما..كل هذه الديوك لا تزور البيت الأبيض سوى مرة واحدة سنوياً عند اقتراب موسم عيد الشكر الأمريكي.

لمن لم يتعرّف عليهما بعد، فإن "درامستيك" و"ويشبون" هما ديكا البيت الأبيض الروميين، واللذين سيشاركا هذا العام بالحفل الوطني للعفو عن ديك رومي بمناسبة عيد الشكر.

وقد استقبل فندق "ويلارد انتركونتيننتال" في العاصمة واشنطن، الديكين، للمكوث ليلة واحدة قبل إقامة حفل العفو الرئاسي، الذي من المقرر أن يُعقد الثلاثاء، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الأول، في حديقة الورود بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا.

وتقوم مؤسسة الاتحاد الوطني للديوك الرومية سنوياً بتقديم ديكين روميين من أجل حفل العفو الرئاسي، كعادة قديمة تعود إلى زمن رئاسة هاري ترومان في منتصف القرن العشرين، كان قد أعاد الرئيس جورج بوش الأب إحيائها في العام 1989، لتستمر حتى يومنا هذا. كما قد تكفلت أيضاً هذا العام بدفع ثمن إقامتهما في الفندق الفاخر الذي يقع بالقرب من البيت الأبيض.

وقد أعلن البيت الأبيض مؤخراً عن خطط الحفل هذا العام في تصريح كتب فيه: "بعد العفو، سينضم الديكان الروميان إلى ديكي العام الماضي في معرض "غوبلرز ريست" في جامعة فرجينيا التقنية، حيث سيهتم الطلاب والأطباء البيطريون بالديوك الرومية، وسيتمكن الجمهور من زيارتها والتعرف على برامج التعليم والبحث والتوعية للجامعة في مجالات الحيوانات والدواجن والعلوم والطب البيطري."

وقد نشرت صفحة البيت الأبيض الرسمية على موقع التواصل تويتر، مقطع فيديو يظهر وصول الديكين الروميين للبيت الأبيض واستقبالهما، بالإضافة إلى لحظة وصولها إلى غرفتهما في فندق ويلارد انتركونتيننتال، حيث توّفر لهم أيضاً رقائق خشب في أرضية الغرفة، وسريرين كاملين لـ"راحتهما."

بالإضافة إلى الفيديو، غرّدت صفحة البيت الأبيض على تويتر، بصورتين شخصيتين للديكين "ويشبون" و"درامستيك،" مرفقة كلاهما مع معلومات شخصية عنهما، مثل تاريخ الولادة، وطريقة المشي، والطول، وطول جناحيهما، وحتى نوع الموسيقى المفضل لديهما.

كما يقيم البيت الأبيض أيضاً، تصويتاً عاماً على تويتر، يسمح للمتابعين بالتصويت لديكهم المفضل الذي يجب أن يحصل على العفو الرئاسي. ورغم أن التصويت لحد فجر يوم الثلاثاء يظهر أن "درامستيك" متقدم على "ويشبون" بمجموع تصويت بلغ 60 بالمائة، إلّا أن مؤسسة الاتحاد الوطني للديوك الرومية تؤكد أن القرار النهائي يعتمد كلياً على الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي فإن فرص فوز أحدهما لا زالت متساوية.