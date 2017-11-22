شاهد.. مسافرون يحولون ردهة مطار إلى حفل راقص

(CNN)-- كانت ميشيل ساكري فيلبوت في طريقها للسفر إلى بلدتها “نيوفاوندلاند” عندما رأت حشداً أمام البوابة، حيث كان شون سوليفان وشيلدون ثورنهيل يعزفان على أكورديون وغيتار. وقالت فيلبوت إن الجميع انضم لهما “وغنوا ورقصوا” أثناء فترة الانتظار، وذلك بعدما أعلنت الخطوط الجوية عن تأجيل الرحلة لمدة 30 دقيقة.