هل تجرؤ على ركوب عربات التزلج هذه؟
هل تجرؤ على ركوب عربات التزلج هذه؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أتى الشتاء، وأتى معه أخيراً موسم الثلوج، ما يعني بأنه حان وقت التزلج!
وتشتهر مواقع محددة حول العالم برياضة التزلج على الثلوج، لكن رحلة الوصول للقمة قد تكون مرعبة في بعض الأحيان، شاهد معرض الصور أعلاه.
{"author":"bella","branding_ad":"travel","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"هل تجرؤ على ركوب عربات التزلج هذه؟ ","full_gallery":"TRUE","gallery_name":"هل تجرؤ على ركوب عربات التزلج هذه؟ ","gallery_slide":"","publish_date":"2017/11/25","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["travel","travel:gallery"],"template_type":"adbp:gallery","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.