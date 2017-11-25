أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أتى الشتاء، وأتى معه أخيراً موسم الثلوج، ما يعني بأنه حان وقت التزلج!

وتشتهر مواقع محددة حول العالم برياضة التزلج على الثلوج، لكن رحلة الوصول للقمة قد تكون مرعبة في بعض الأحيان، شاهد معرض الصور أعلاه.