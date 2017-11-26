أجمل الصور من حول العالم للعام 2017
أجمل الصور من حول العالم للعام 2017
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آخر تحديث الأحد, 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:04 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من وادي كشمير إلى بالي في إندونيسيا وسلجوق في تركيا، ومارسالا في ايطاليا، هذه أجمل الصور الفوتوغرافية التي اُلتقطت في العام 2017.
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