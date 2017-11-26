دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من وادي كشمير إلى بالي في إندونيسيا وسلجوق في تركيا، ومارسالا في ايطاليا، هذه أجمل الصور الفوتوغرافية التي اُلتقطت في العام 2017.