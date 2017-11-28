دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل إذا انقطعت بكم السبل حول بحيرة لعدة أيام سيكون الأمر جذاباً بالنسبة إليكم؟ إذا، لم يكن كذلك، فإن وجهة واحدة في جزر المالديف قد تغيّر رأيكم.

تُعتبر فيلا "The Private Reserve،" أكبر فيلا عائمة في العالم، وهي مستوحاة من فندق جيلي لانكانفوشي، والذي تبوأ لائحة "تريب أدفايزر" لأفضل الفنادق في العام 2015.

وتتمتع الفيلا بسقف تقليدي مصنوع من القش، كتلك التي يراها الأشخاص في المالديف، ولكنها تأتي مع أربع غرف نوم، وصالة سينما، وزلاجة مائية، تتيح للمتزلجين الهبوط مباشرة في البحيرة.

وليس من المستغرب، أن هذه الفيلا الفاخرة جداً هي واحدة من الوجهات الاستوائية لأغنى أغنياء العالم، الذين يسعون إلى الكثير من الخصوصية، بمساحة هائلة تمتد على 18 ألف قدم مربع.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالإقامة في الفيلا، والحصول على رفاهية الخدمة الشخصية، والوصول إلى الفيلا بقارب خاص.

وتتمتع الفيلا بمساحة هائلة، وقد تبدو بمثابة منتجع خاص، تحيط بها فقط الأسماك الاستوائية، والحبار، والسلاحف البحرية.

وقد رأى بهودين، مدير فندق جيلي لانكانفوشي، أن الفيلا التي بنيت منذ 13 عاماً، تحولت من فيلا ضخمة متواضعة إلى فيلا هائلة بأربع غرف في يومنا الحالي، إذ يقول إن "الفيلا في العام 2004، كانت تتكون من غرفتي نوم، ومطبخ، وسبا، وغرفة للخادم الشخصي،" مضيفاً: "بدأنا في الحصول على طلبات من العائلات المالكة، والذين أرادوا حجز غرفتين أو ثلاثة غرف، وغيرهم من الزبائن الأثرياء."

وبعد تجديدها في العام 2015، تضمنت الفيلا غرفتين نوم بحمام داخلي، وجناحين رئيسيين للنوم. ويمكنك إضافة ممرات خشبية طويلة لكل جناح وأسطح وأجنحة متعددة في الهواء الطلق، وسبا، ومطبخ كامل، وصالة رياضية صغيرة، وصالة سينما، ومنطقة معيشة مفتوحة، ومنطقة لبركة سباحة، وأجنحة للخادم الشخصي، وتراس على السطح، وبركة سباحة بمساحة 680 قدماً مربعاً.

ويُوضح بهودين أن "التركيز الرئيسي هو البيئة، وذلك باستخدام مصادر مستدامة والجمع بين ثقافة المالديف والمنتج."

أما الأسقف المصنوعة من القش في "The Private Reserve،" فهي كلها متساوية على نمط الفلل الأخرى من طراز "جيلي لانكافوشي،" ومصنوعة من ورقة نخيل تُستخدم لبناء أسقف المنازل.

ويُصنع الأثاث من الخشب الهندي المستصلح والأرز الأسترالي، إذ تبلغ قيمة الفيلا العائمة 14 ألف و700 دولار للإقامة لمدة ليلة واحدة.