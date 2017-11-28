كيف تستخدم “السحر” لصيد الأسماك في الجليد؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مراسلة CNN، كريستينا مكفارلين، تزور ساحر القبيلة بإقليم لابي في فنلندا، ليؤدي بعض الطقوس التقليدية ويمنحها المباركة قبل توجهها لصيد الأسماك في الجليد.