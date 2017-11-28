أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مراسلة CNN، كريستينا مكفارلين، تزور ساحر القبيلة بإقليم لابي في فنلندا، ليؤدي بعض الطقوس التقليدية ويمنحها المباركة قبل توجهها لصيد الأسماك في الجليد.
كيف تستخدم “السحر” لصيد الأسماك في الجليد؟
كيف تستخدم “السحر” لصيد الأسماك في الجليد؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة.
1:27
هذا هو سحر صيد الأسماك في الجليد!
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