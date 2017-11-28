اكتشف فرنسا.. في منتزه مصغر عنها!

اكتشف فرنسا.. في منتزه مصغر عنها!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
فرنساباريسغرائب
1:06

في هذه النسخة المصغرة عن فرنسا، يمكنك اكتشاف أهم معالم الدولة خلال ساعات!

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(CNN) -- أين يمكنك أن تشاهد معالم مميزة مثل برج إيفل، وجبل القديس ميشيل، وقوس النصر، بالقرب من بعضها البعض؟ “فرنسا المصغرة” هي متنزه مبني على صورة فرنسا الحقيقية، تقع على بعد ساعتين بالسيارة خارج باريس. قد لا تملك الوقت لرؤية ما تُقدمه فرنسا الحقيقية في يوم واحد، لذا يمكنك التجول حول المتنزه خلال ساعات واكتشاف أهم معالمها.

فرنساباريسغرائب