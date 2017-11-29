إلغاء قانون يحظر الرقص بالملاهي في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن سكان نيويورك ما زالوا يعانون من التأخير في أوقات وصول مترو الأنفاق، إلا أنه حالياً بات لديهم طريقة قانونية للتمتع بشعور الاسترخاء.

وأعلنت مدينة نيويورك الأمريكية، عن إلغاء قانون الملاهي القديم والذي يحد من إمكانية الرقص في الحانات، إذ وقع رئيس البلدية بيل دي بلاسيو الاثنين، على إلغاء القانون الذي يعود إلى 91 عاماً مضت.

ويُذكر، أن القانون كان قد سمح للسكان الذين يتعدى عددهم ثمانية ملايين شخص بالرقص في مائة وأربعة ملاهي ليلية فقط.

وقال دي بلاسيو في بيان: "نحن في العام 2017، وهذا القانون لم يعد منطقياً".

وقدم عضو مجلس المدينة رافائيل اسبينال مشروع إلغاء القانون، إذ قال الاثنين فى بيان إن "الفنانين، والموسيقيين، وأصحاب الشركات، والعمال، وكل سكان نيويورك، لم يعد عليهم الشعور بالخوف من قيام الشرطة بإغلاق أماكنهم المفضلة للرقص."

وقد سن القانون في العام 1926، كوسيلة للسيطرة على الأماكن غير القانونية، وفقا لما ذكره مكتب رئيس البلدية.

ووصف مكتب العمدة، عملية الحصول على رخصة الملاهي بأنها "مكلفة وتستغرق وقتا طويلا".

وغرّد مجلس بلدية نيويورك على حسابه الرسمي الشهر الماضي، ما مفاده أن القانون استهدف بشكل غير عادل مؤسسات معينة في المجتمعات التي تضم الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، والمثليين، واللاتينيين. ووافق على إلغاء القانون أعضاء الهيئة التشريعية بنسبة 44 إلى 1.

وبموجب القانون الحالي، يكفي أن تتزود الحانات بكاميرات مراقبة وتسجيل المؤسسة للموظفين الأمنيين رسمياً.