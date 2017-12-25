(CNN)-- فيديو يظهر مشاهد الاحتفال بعيد الميلاد في مختلف أنحاء العالم وما رافقها من طقوس في القارة الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
هكذا احتفل الناس بعيد الميلاد حول العالم!
هكذا احتفل الناس بعيد الميلاد حول العالم!
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 25 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:23 (GMT +0400).
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مشاهد الاحتفال بعيد الميلاد في عدد من المدن حول العالم.
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