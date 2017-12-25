هكذا احتفل الناس بعيد الميلاد حول العالم!

هكذا احتفل الناس بعيد الميلاد حول العالم!

سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 25 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:23 (GMT +0400).
عيد الميلاد
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مشاهد الاحتفال بعيد الميلاد في عدد من المدن حول العالم.

(CNN)-- فيديو يظهر مشاهد الاحتفال بعيد الميلاد في مختلف أنحاء العالم وما رافقها من طقوس في القارة الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

عيد الميلاد