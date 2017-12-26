بتقنية 360 درجة.. شاهد يوم عيد الميلاد في الفاتيكان

بتقنية 360 درجة.. يوم عيد الميلاد بالفاتيكان

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 26 ديسمبر/كانون الأول 2017; 02:19 (GMT +0400).
البابا فرنسيسالفاتيكانعيد الميلاد
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(CNN)-- تعال في جولة إلى ساحة القديس بطرس أثناء إلقاء البابا فرانسيس خطابه في يوم عيد الميلاد بالفاتيكان.

البابا فرنسيسالفاتيكانعيد الميلاد
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