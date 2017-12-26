كيف هي الرحلات السياحية في البلد الأكثر عزلة في العالم؟

كيف هي الرحلات السياحية في كوريا الشمالية؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 26 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:13 (GMT +0400).
كوريا الشماليةرحلات
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انخفض معدل السياحة بنسبة 50 في المائة في كوريا الشمالية مؤخراً.. إليكم الأسباب

كوريا الشماليةرحلات