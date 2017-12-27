 طائرة متجهة لطوكيو تعود إلى لوس أنجلوس بعد إقلاعها لأربع ساعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقلعت الرحلة رقم 175 من خطوط "آل نيبون الجوية" من لوس أنجلوس إلى طوكيو، الثلاثاء، لتضطر إلى الرجوع إلى أدراجها في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد أربع ساعات من الإقلاع "بسبب خطأ إداري،" وفقاً لما قاله مصدرٌ في مجال الطيران لـ"CNN".

واشتبه الطاقم بوجود شخص غير مصرح به على متن الطائرة، وفي حين تم حل الخطأ، قال المصدر لـ"CNN" إن طاقم الطيران اختاروا العودة إلى لوس أنجلوس، ليقيم المسافرين الـ266 الذين كانوا على متن الطائرة في فندقٍ وفرته لهم خطوط "آل نيبون الجوية" أو "ANA" اختصاراً، وقامت شركة الطيران أيضاً بإعادة حجزهم في الرحلة التالية المقرر إقلاعها الأربعاء، وفقاً للمصدر.

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وكانت عارضة الأزياء كريسي تايغن وزوجها المغني جون ليجند من ضمن الركاب الـ226 على الطائرة. ووثقت تايغن تفاصيل رجوع الطائرة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مغرّدة بقولها: "إنها المرة الأولى لي أثناء الطيران: بعد أربع ساعات من أصل رحلةٍ تدوم 11 ساعة، ها نحن نعود أدراجنا بسبب وجود مسافرٍ ليس من المفترض أن يكون على متن هذه الطائرة،" غرّدت تايغن. "لديّ العديد من الأسئلة وليست لدي الأجوبة. وهم لا يملكون الأجوبة أيضاً. ولكن لا بد أن ذلك الشخص مصابٌ بالذعر."

وتشترك "ANA" وخطوط "يونايتد " الجوية باتفاقية "المشاركة بالرمز"، وهي اتفاقية تعرِّف عليها وزارة النقل الأمريكية بـ"ترتيب تسويقي تضع فيه شركة الطيران رمز التسمية الخاص بها على متن طائرةٍ تقوم بتشغيلها شركة طيران أخرى، وتقوم ببيع تذاكر لتلك الرحلة." وكان رُمزت الرحلة أيضاً بـ"طيران يونايتد 7925"، وغرّدت تايغن إنه قيل لركاب الطائرة إن "المسافر غير المصرح به" كان يمتلك تذكرةً من شركة "يونايتد".

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وأشارت تايغين بتغريدتها إلى "أنهم يكررون أن الشخص كان يحمل تذكرةً من يونايتد،"، مضيفة: "نحن على متن طائرة ANA."

وبحسب خدمة تعقب الرحلات الجوية، "فلايت أوير"، غادرت الطائرة مطار لوس أنجلوس الدولي في الـساعة 11:36 صباحاً (حسب زمن منطقة المحيط الهادئ) الثلاثاء، وعادت هناك في الساعة الـ7:32 مساءً (حسب زمن منطقة المحيط الهادئ) في اليوم ذاته، لتدوم الرحلة سبع ساعات و56 دقيقة.

وتبين أن فرداً من طاقم الطائرة نبّه الطّيار بوجود مسافرٍ استقل الطائرة الخاطئة. وكجزءٍ من إجراءات الأمن الخاصة بشركة الطيران، قرر الطيّار العودة إلى مطار لوس أنجلوس، حيث قام بإنزال الراكب، وفقاً لما ذكرته "ANA" في بيان لها، مضيفة بأنها تجري حالياً تحقيقاً حول كيفية حصول الخطأ الذي أدّى إلى صعود المسافر على متن الرحلة الخاطئة.

وعبرت الشركة عن أسفها تجاه المسافرين الذين كانوا على متن الرحلة، وما تسببت لهم الإجراءات من إزعاج: "نحن نفتخر بتقديم خدمة عملاء نموذجية، في هذه الرحلة فشلنا في تقديم ذلك."