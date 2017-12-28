جولة سريعة داخل أكبر مصانع النسيج في كوريا الشمالية

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)— وسط آلات الغزل والنسيج ولافتات الدعاية المناهضة للولايات المتحدة، يعمل في هذا المصنع الضخم الواقع في مدينة بيونغ يانغ ثمانية آلاف عامل.