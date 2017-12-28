جولة سريعة داخل أكبر مصانع النسيج في كوريا الشمالية

جولة داخل أكبر مصانع النسيج في كوريا الشمالية

العالم
آخر تحديث الخميس, 28 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:59 (GMT +0400).
كوريا الشماليةصناعاتصناعة
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وسط آلات الغزل والنسيج ولافتات الدعاية المناهضة للولايات المتحدة، يعمل في هذا المصنع الضخم الواقع في مدينة بيونغ يانغ ثمانية آلاف عامل.

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)— وسط آلات الغزل والنسيج ولافتات الدعاية المناهضة للولايات المتحدة، يعمل في هذا المصنع الضخم الواقع في مدينة بيونغ يانغ ثمانية آلاف عامل.

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