جولة سريعة في بالي.. واحدة من أجمل جزر العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعد جزيرة بالي واحدة من بين عدة جزر تقع في إندونيسيا، وتعتبر من أجمل جزر العالم، ووجهة مفضلة للكثير من السياح الذين يقصدونها بهدف الاستجمام والاستمتاع بطبيعتها الخلّابة والغابات الاستوائية وسحر شواطئها.
يشتهر شاطئ بادانغ بادانغ بأمواجه الأسطوانية الضخمة
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعد جزيرة بالي واحدة من بين عدة جزر تقع في إندونيسيا، وتعتبر من أجمل جزر العالم، ووجهة مفضلة للكثير من السياح الذين يقصدونها بهدف الاستجمام والاستمتاع بطبيعتها الخلّابة والغابات الاستوائية وسحر شواطئها.
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