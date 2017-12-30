جولة سريعة في بالي.. واحدة من أجمل جزر العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعد جزيرة بالي واحدة من بين عدة جزر تقع في إندونيسيا، وتعتبر من أجمل جزر العالم، ووجهة مفضلة للكثير من ‏السياح الذين يقصدونها بهدف الاستجمام والاستمتاع بطبيعتها الخلّابة والغابات الاستوائية وسحر شواطئها.