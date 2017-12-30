من وراء الكواليس.. هكذا تستعد دبي لاحتفالات رأس السنة

تتجه أنظار سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم نحو مدينة دبي ليلة رأس السنة، لمشاهدة العروض المذهلة التي تنظم سنوياً احتفاء بقدوم العام الجديد، لكن يبدو أن احتفالات هذا العام ستكون مختلفة بعض الشيء عن سابقها، إذ تستعد شركة إعمار لتنظيم عروض ضوئية تزين مبنى برج خليفة بالتوازي مع عروض مائية وموسيقية بعد سنوات من الاعتياد على الألعاب النارية الضخمة.

تستعد “إعمار” لاستقبال مئات الآلاف من الزوار في “وسط مدينة دبي” في احتفالات العام الجديد “Light Up 2018”

ستتاح للناس في كافة أنحاء العالم فرصة مشاهدة الحدث الاستثنائي مباشرة عبر شاشات التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي

تتطلع دبي من خلال هذا العرض إلى دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

أكثر من 300 خبير، يعملون على تنفيذ كافة عناصر التصميم والتركيب الخاصة بالحدث.

غطت عمليات تركيب الكابلات أكثر من 7.7 كيلومتر

تم استخدام ما يزيد على 25.3 كيلومتر من الحبال في مختلف أرجاء الموقع