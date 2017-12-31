شاهد.. احتفالات أستراليا بالعام الجديد 2018
شاهد.. احتفالات أستراليا بالعام الجديد 2018
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 06:23 (GMT +0400).
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احتفلت مدينة سيدني بدخولها إلى عام 2018 بكمية هائلة من الألعاب النارية التي زينت المدينة بعد منتصف الليل.
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