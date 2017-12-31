شاهد.. احتفالات كوريا الجنوبية بالعام الجديد
شاهد.. احتفال كوريا الجنوبية بالعام الجديد
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
1:06
احتفلت كوريا الجنوبية بحلول العام الجديد 2018 من خلال عروض الموسيقى والألعاب النارية.
احتفلت كوريا الجنوبية بحلول العام الجديد 2018 من خلال عروض الموسيقى والألعاب النارية.
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