‫شاهد.. احتفالات كوريا الجنوبية بالعام الجديد‬

‫شاهد.. احتفال كوريا الجنوبية بالعام الجديد‬

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
سيؤولكوريا الجنوبيةمهرجانات رأس السنة
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‫احتفلت كوريا الجنوبية بحلول العام الجديد 2018 من خلال عروض الموسيقى والألعاب النارية.‬

سيؤولكوريا الجنوبيةمهرجانات رأس السنة