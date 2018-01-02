خليج هورسشو في برمودا مغامرة لا تنسى
خليج هورسشو في برمودا مغامرة لا تنسى
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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تعتبر شواطئ خليج هورسشو ذات الرمال الوردية مشهدا مبهرا، وخصوصا بمياهها الصافية الكريستالية المتلألئة على رمالها. هذا الشاطئ في برمودا سيقدّم تجربة لا تنسى، بالإضافة إلى الكهوف المخفية والمناظر الخلابة.
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