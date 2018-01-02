خليج هورسشو في برمودا مغامرة لا تنسى

خليج هورسشو في برمودا مغامرة لا تنسى

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
مغامراترفاهية
1:00

تعتبر شواطئ خليج هورسشو ذات الرمال الوردية مشهدا مبهرا، وخصوصا بمياهها الصافية الكريستالية المتلألئة على رمالها. هذا الشاطئ في برمودا سيقدّم تجربة لا تنسى، بالإضافة إلى الكهوف المخفية والمناظر الخلابة.

مغامراترفاهية