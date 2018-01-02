شاهد.. سباق ماراثون على نهر متجمد في الصين

شاهد.. سباق ماراثون على نهر متجمد في الصين

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 11:29 (GMT +0400).
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ماراثون جليد آمور كان جزءاً من الاحتفالات بالعام الجديد في شمال شرق الصين.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— شارك ألفا شخص في سباق الماراثون الجليدي على نهر آمور المتجمد فى مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين فى اطار الاحتفال بالعام الجديد.

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