شاهد.. سباق ماراثون على نهر متجمد في الصين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— شارك ألفا شخص في سباق الماراثون الجليدي على نهر آمور المتجمد فى مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين فى اطار الاحتفال بالعام الجديد.