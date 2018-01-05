شاهد.. منحوتات وتماثيل ضخمة من الجليد في مهرجان الثلج بالصين

شاهد.. منحوتات ضخمة في مهرجان الثلج بالصين

سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 02:21 (GMT +0400).
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المهرجان الذي يقام في شمال شرق الصين، يجتذب آلاف الزوار سنوياً لمشاهدة المنحوتات والتماثيل الجليدية.

مع بداية كل عام و في فصل الشتاء يقام في مدينة هاربن الصينية مهرجان الثلج والجليد

الصينمهرجاناتمهرجانات رأس السنةعواصف ثلجيةطقسالطقس