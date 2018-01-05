مع بداية كل عام و في فصل الشتاء يقام في مدينة هاربن الصينية مهرجان الثلج والجليد
شاهد.. منحوتات وتماثيل ضخمة من الجليد في مهرجان الثلج بالصين
شاهد.. منحوتات ضخمة في مهرجان الثلج بالصين
سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 05 يناير/كانون الثاني 2018; 02:21 (GMT +0400).
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المهرجان الذي يقام في شمال شرق الصين، يجتذب آلاف الزوار سنوياً لمشاهدة المنحوتات والتماثيل الجليدية.
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