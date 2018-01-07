حمام رمال بركانية على الشاطئ..هل تجربه؟

حمام رمال بركانية على الشاطئ..هل تجربه؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 07 يناير/كانون الثاني 2018; 03:37 (GMT +0400).
اليابانغرائب
1:59

حمام الرمال الساخنة أسفل هذا البركان..تقليد منذ ثلاثة قرون ماضية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في الجزء الجنوبي من اليابان، في ظلال بركان خامد، تقع مدينة إيبوسوكي، حيث الحرارة التي تصدر عن البركان تُسمى “كيمونداك” وتمد رمال شواطئ إيبوسوكي بالحرارة. ليحفز ذلك على تقليد الاستحمام بالرمال منذ ثلاثة قرون ماضية. تعتبر العملية دقيقة جداً، إذ يمكن للشخص أن تحرقه حرارة الرمال حتى لو كان في حفرة عميقة جداً.

اليابانغرائب