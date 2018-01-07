تعرّف إلى خطوط الطيران الأكثر أماناً في العام 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شبكة سلامة الطيران أن العام 2017 كان من أكثر الأعوام أماناً في تاريخ الطيران، إذ شهدت حوادث الطيران انخفاضاَ مستمراً على المستوى العالمي منذ العام 1992.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اُعتبر فيه العام 2017، من بين أكثر السنوات نشاطاً لشركات الطيران التجاري. وسافر حوالي 3.7 مليار شخص، في العام في العام 2016، وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، مع ارتفاع الأرقام باطراد على أساس سنوي على مدى العقد الماضي.

ويُوجد عدة عوامل ساهمت بهذا النجاح، بما في ذلك تطوير تكنولوجيا وطائرات جديدة، وإجراء تغيرات في تدريب طواقم الطائرات والتدابير العالمية.

وأصدر موقع "AirlineRatings.com" لائحة سنوية عالمية لأكثر الخطوط الجوية أماناً. وقال رئيس تحرير الموقع، جيوفري توماس، إنه "من بين أكثر من 409 شركات طيران قام الموقع بمراقبتها، فإن 20 منها برزت كالأفضل."

وصنف الموقع "خطوط كانتاس الجوية" كالأكثر أماناً بين العامين 2014 و2017 "لكونها رائدة في جميع مجالات السلامة على مدى الستين سنة الماضية." وذكر توماس خطوطاً جوية عريقة أخرى التزمت بالمعايير ذاتها مثل "خطوط هاواي الجوية" و"فين إير".

وقيم الموقع المتخصص في الطيران 409 شركات طيران في العالم، واختار أفضل 20 شركة منها من حيث معدل الأمان، وذكرها حسب الترتيب الأبجدي، بينما غابت عن القائمة شركتان أمريكيتان هما "دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز."

وتضمنت قائمة الموقع لأفضل 20 شركة طيران: "طيران نيوزيلندا"، و"خطوط ألاسكا الجوية"، و"خطوط كل اليابان الجوية"، و"الخطوط الجوية البريطانية"، و"خطوط كاثي باسيفيك الجوية"، و"طيران الإمارات"، و"الاتحاد للطيران"، و"إيفا للطيران"، و"فين إير"، و"خطوط هاواي الجوية"، و"الخطوط الجوية اليابانية"، و"الخطوط الجوية الملكية الهولندية"، و"لوفتهانزا"، و"كانتاس"، و"الملكية الأردنية"، و"الخطوط الجوية الإسكندنافية"، و"الخطوط الجوية السنغافورية"، و"الخطوط الجوية الدولية السويسرية"، بالإضافة إلى "خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية" و"خطوط فيرجن أستراليا الجوية".

وأصدر موقع "AllRatings.com" أيضاً قائمة لأكثر شركات الطيران منخفضة التكلفة أماناً، كان هؤلاء أفضل عشرة: "إير لينغس"، و"فلاي بي"، و"خطوط فرونتير الجوية"، و"هونكونج إكسبريس"، و"جيت بلو"، و"خطوط جيت ستار الجوية"، و"خطوط توماس كوك الجوية"، و"فيرجين أمريكا"، و"فيولينغ"، بالإضافة إلى "ويست جيت".