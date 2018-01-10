دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل تحبون الاندماج في عالم الممالك السبع الخيالية المليئة بالصراعات والمؤامرات والمخلوقات الخيالية لمسلسل "Game of Thrones" (صراع العروش)؟ يمكنهم الآن التوجه إلى الفندق الجليدي الجديد في إقليم لابي في فنلندا.

إذ تعاونت الشبكة التلفزيونية "HBO Nordic" (التابعة مثل "CNN" إلى تايم وارنر) مع القرية الثلجية لفنادق "لابلاند" لبناء فندقٍ جليديّ مستوحى من "Game of Thrones".

ويقع الفندق في منتجع "كيتيلا" الذي يبعد 125 ميلاً فوق الدائرة القطبية الشمالية، وعلى بعد مسافة 90 دقيقة من مدينة هلسنكي. ويتكون الفندق من 24 غرفة، تستخدم 10 منها كأجنحة للضيوف الراغبين بقضاء ليلة في الفندق. وصُمم الفندق من قبل نحاتي جليد محترفين من أنحاء العالم.

وتحتوي كل غرفة على منحوتةٍ ثلجيةٍ مرتبطة بالمسلسل المبني على سلسلة روايات لجورج آر. آر. مارتن بعنوان "أغنية من ثلج ونار". وتتضمن المنحوتات "قاعة الوجوه" من مدينة "برافوس" الخيالية، ونسخة من العرش الحديدي المحروس من قبل جريجور كليجان الملقّب بـ"الجبل"، بالإضافة إلى منحوتةٍ لمخلوق "White Walker" أي "سائر أبيض".

وبما أن درجة حرارة الفندق تصل إلى 23 فهرنهايت، توفّر أكياس نوم عازلة للحرارة للنزلاء، بالإضافة إلى كوبٍ من عصير التوت الساخن كل صباح.

ويُنصح النزلاء بعدم البقاء في الفندق الجليدي لأكثر من ليلة بسبب برودته الشديدة، وتتوفر لهم أكواخ دافئة في حال رغبتهم البقاء في القرية الثلجية لمدةٍ أطول.

ويستطيع الضيوف الاستمتاع بالعديد من النشاطات في القرية الثلجية مثل التجول بحضور مرشد سياحي، ومشاهدة أضواء الشفق القطبي في رحلة سفاري على متن زلاقة جليدية آلية، والتزلج مع غزلان الرنة، والتسجيل لصفوف النحت على الجليد.

وتحتوي القرية أيضاً على دور سينما، وكنيسة، وحانة جليدية توفر مشروباتٍ في كؤوس مصنوعة من الجليد. وتوفر قائمة المطعم أطباق فريدة من الطعام مثل شرائح لحم الرنة.

وتبلغ تكاليف الدخول للقرية الثلجية 18 دولاراً، بالإضافة إلى 78 دولاراً لجولةٍ تضم ثلاثين شخصاً، بينما تبدأ أسعار غرف الفندق الجليدي من سعر 200 دولار.