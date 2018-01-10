دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساقطت الثلوج وسط الصحراء في بلدة عين الصفراء الجزائرية، حيث كست الثلوج الرمال الذهبية باللون الابيض لأكثر من ساعة قبل أن تبدأ بالذوبان.
شاهد.. ثلوج تتساقط وسط الصحراء في الجزائر
شاهد.. ثلوج تتساقط وسط الصحراء في الجزائر
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 10 يناير/كانون الثاني 2018; 12:04 (GMT +0400).
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أدى امتزاج الرمال الذهبية بلون الثلج الأبيض إلى خلق هذه المشاهد الآسرة.
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