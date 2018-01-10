شاهد.. ثلوج تتساقط وسط الصحراء في الجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساقطت الثلوج وسط الصحراء في بلدة عين الصفراء الجزائرية، حيث كست الثلوج الرمال الذهبية باللون الابيض لأكثر من ساعة قبل أن تبدأ بالذوبان.