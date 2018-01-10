شاهد.. ثلوج تتساقط وسط الصحراء في الجزائر

شاهد.. ثلوج تتساقط وسط الصحراء في الجزائر

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 10 يناير/كانون الثاني 2018; 12:04 (GMT +0400).
الجزائرحالة الطقس
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أدى امتزاج الرمال الذهبية بلون الثلج الأبيض إلى خلق هذه المشاهد الآسرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساقطت الثلوج وسط الصحراء في بلدة عين الصفراء الجزائرية، حيث كست الثلوج الرمال الذهبية باللون الابيض لأكثر من ساعة قبل أن تبدأ بالذوبان.

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