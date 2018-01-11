أجمل 10 مغامرات للعام 2018
أجمل 10 مغامرات للعام 2018
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آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 02:35 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – روح المغامرة! هذه أهمية العطلات التي تمنحك الراحة لعدة أسابيع قبل الرجوع إلى الحياة الروتينية. لذلك، بدلاً من قضاء عطلتك في المكان ذاته سنوياً، عليك بتوسيع رؤيتك والنظر لأماكن جديدة على الخريطة!
من نشاطاتٍ مائية كتعلم أسس الإبحار والسباحة مع أسماك القرش، إلى جولةٍ قطبية في وسط أنهارٍ جليدية وأخرى برّية تتمثل في البحث عن حيوانات وحيد القرن المهددة بالانقراض. تتميز العديد من البلدان بوجهاتٍ لم تُستكشف من قبل الكثيرين بعد!
تعرفوا إلى أفضل 10 وجهات لقضاء عطلتكم في عام 2018، في معرض الصور أعلاه:
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