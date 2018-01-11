أجمل 7 مدن للعام 2018..هل تعيش فيها؟
أجمل 7 مدن للعام 2018..هل تعيش فيها؟
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آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 04:26 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم تكن متابعة آخر التطورات العالمية للعام 2017 بالمهمة السهلة، إذ طغت السلبية على العديد من القطاعات كالاقتصاد، والسياسة، والعقارات، ما أسفر عن عامٍ فوضوي. ويبدو أن العام 2018 لن يكون بحسب البعض أفضل مما سبقه.
لذلك، زادت أهمية تحديد الأسواق المناسبة لدى الاستثمار في العقارات. وهنا سبع مدن يجب أن تتطلع إليها في العام 2018:
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