أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تمر السعودية بتغيرات اقتصادية غير مسبوقة، ويظهر ذلك بشكل خاص في جدة، عاصمة المملكة التجارية. هنا في الضاحية الشمالية، مثال حي على رؤية المدينة للمستقبل وتوسعها السريع. برج جدة سيصبح قريباً أطول مبنى في العالم. بعد الانتهاء من بنائه، سيصل إلى ارتفاع مذهل يبلغ كيلومتراً واحداً.
برج جدة: ناطحة السحاب الجديدة الأطول في العالم
برج جدة:ناطحة السحاب الجديدة الأطول في العالم
المتر المربع
آخر تحديث الخميس, 11 يناير/كانون الثاني 2018; 02:32 (GMT +0400).
2:31
برج جدة سيصبح قريباً أطول مبنى في العالم!
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