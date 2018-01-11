(CNN)-- نعلم أن علينا شكر الصين لاطلاعها العالم الغربي على الشاي، لكن كيف وصل إلى إنجلترا وأصبح هوساً ثقافياً اليوم؟ الفضل كله يعود إلى سيدة برتغالية واحدة، كاثرين من براغانزا.
بالفيديو: اكتشف سر حب البريطانيين للشاي
بالفيديو: اكتشف سر حب البريطانيين للشاي
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آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
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الفضل كله يعود إلى سيدة برتغالية واحدة، وتعرف باسم كاثرين من براغانزا.
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