بالفيديو: اكتشف سر حب البريطانيين للشاي

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(CNN)-- نعلم أن علينا شكر الصين لاطلاعها العالم الغربي على الشاي، لكن كيف وصل إلى إنجلترا وأصبح هوساً ثقافياً اليوم؟ الفضل كله يعود إلى سيدة برتغالية واحدة، كاثرين من براغانزا.