ليندسي لوهان تخطط لتصميم جزيرة في دبي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان عن خططها لتصميم جزيرة في دبي، تحمل اسمها، خلال مقابلة في برنامج الإعلامية ويندي ويليامز.

وتشرح لوهان التي تعيش بين دبي في الإمارات العربية المتحدة ولوس أنجلوس الأمريكية، أنها تعمل حالياً على العديد من المشاريع، من بينها مسلسل "سيك نوت" الذي تصوره في بريطانيا، وعلامتها التجارية الخاصة لتصميم المجوهرات، وخط مستحضرات تجميل، وأحمر شفاه تخطط للعمل عليه في دبي.

وقالت لوهان خلال مقابلتها مع ويليامز، إن لديها العديد من المشاريع في دبي، مضيفة: "أناقش فكرة تصميم جزيرة في دبي، على جزر العالم. عندما أنتهي من تصوير مسلسل سيك نوت، سأعود إلى دبي حيث سأبدأ بمشروع أحمر الشفاه وأناقش الموضوع، ومن ثم أصمم جزيرة هناك.. جزيرة لوهان.. سأتجاوز علامة ترامب التجارية بعلامة لوهان،" مشيرة إلى مشاريع ترامب التطويرية الفاخرة في دبي.

ورغم أن لوهان لم تعلق كثيراً على موضوع تصميمها للجزيرة، إلّا أنها كانت قد نشرت على صفحتها الخاصة في موقع التواصل "انستغرام،" مقطع فيديو قصير في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تظهر فيه وهي على جزيرة رملية، وتقول: "أنا على جزيرة تايلاند في جزر العالم للمرة الأولى... ستصبح هذه قريباً جزيرة لوهان."

#LOHANISLANDDUBAI A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Sep 30, 2017 at 4:25pm PDT

يُذكر، أن جزر العالم هي مجموعة جزر اصطناعية في دبي، تتخذ شكل قارات العالم، وتشمل 300 جزيرة تتضمن منازل خاصة، ومنتجعات، وفنادق، ومشاريع تطويرية.

ويبدو أن لوهان تمضي الكثير من الوقت في دبي، وتستمتع فيها، إذ أوضّحت أيضاً خلال مقابلتها أنها "تستمتع بالأمان الذي تشعر به في دبي، كونه لا يسمح بوجود البابارازي ومصوري الشوارع فيها." كما تضيف أيضاً أن "دبي ليست مكاناً يمكن لسكّانه الدخول بسهولة إلى متجر بيع المشروبات الكحولية والبدء بالشرب المفرط، وفي المقابل يمكنهم الاستمتاع بوقتهم كثيراً ولكن بطريقة مختلفة."

وذكرت لوهان خلال مقابلتها أيضاً، أنها تعمل حالياً على فيلم سعودي طاقمه كله مكون من النساء، ويحمل اسم "فريم" أي "برواز،" ويناقش موضوع افتتاح صالات السينما في السعودية والسماح للسعوديات، بعد حوالي 35 سنة، لدخول صالات السينما.